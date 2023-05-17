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Depremzedelerin Tepkisi: CHP Genel Başkanı'na 10 TL Gönderildi

Depremzedelerin Tepkisi: CHP Genel Başkanı'na 10 TL Gönderildi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından deprem bölgesindeki vatandaşları hedef alan sosyal medya kullanıcılarına bir tepki de Aydın'dan geldi. Aydın'da yaşayan depremzede Gülperi Oğur, tepki olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına 10 TL gönderdi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından deprem bölgesindeki vatandaşları hedef alan sosyal medya kullanıcılarına bir tepki de Aydın'dan geldi. Aydın'da yaşayan depremzede Gülperi Oğur, tepki olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına 10 TL gönderdi.

Gaziantep'te yaşayan ancak depremden sonra geçici olarak Aydın'a yerleşen 42 yaşındaki depremzede Gülperi Oğur, seçimden sonra yaşananların kendilerini çok incittiğini belirtti. Tepkisini dile getirmek için Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına sembolik olarak 10 TL gönderdiğini belirten Oğur, "Çok kanıma dokundu. Bu nedenle tepkimi bu şekilde gösterdim. Haykırmak istediğim şeyler var ama susuyorum. Bu tepkimi de gündem olmak için yapmadım" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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