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Depremde yerleşim yerini değiştirenlerin haklarının korunması Resmi Gazete'de

Politika Haberleri

Depremde yerleşim yerini değiştirenlerin haklarının korunması Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal (OHAL) kapsamında deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal (OHAL) kapsamında deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre; 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Politika

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