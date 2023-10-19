Depremzede Vatandaşlar Filistin'e Destek İçin Bir Araya Geldi

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'ın Hassa ilçesinde İsrail zulmüne tepki gösteren depremzede vatandaşlar, Filistin'e destek için bir araya geldi. Hassa Belediyesi tarafından düzenlenen programda İsrail'e tepki söylemleri yapıldı.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'ın Hassa ilçesinde İsrail zulmüne tepki gösteren depremzede vatandaşlar, Filistin'e destek için bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay'ın Hassa ilçesinde depremzede vatandaşlar, İsrail zulmüne tepki için bir araya geldi. Hassa Belediyesi tarafından ' Filistin'de Soykırıma Hayır' sloganıyla İsrail'e tepki için düzenlenen program belediye bahçesinde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, vatandaşların İsrail'e tepki söylemleriyle devam etti.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, İsrail zulmüne tepki göstererek Filistin halkına destek çağrısında bulundu. - HATAY