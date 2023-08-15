Depremzede çocuklar, "Kalp Kalbe Programı" açılışında doyasıya eğlendi

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kalp Kalbe Programı'nın açılışı Hatay'da Bakan Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Depremzede çocuklar, açılışta doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen çocukların ve gençlerin hayatlarının normale dönmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Depremi vurduğu 11 ilde bulunan gençler ve çocuklar için hayata geçirilen Kalp Kalbe Programı'nın açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış programı, Antakya ilçesinde bulunun AFAD-İstanbul Sanayi Odası Yaşam Kent'inde yapıldı. Programa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il protokolü, depremzede vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"Deprem olalı 190 gün oldu, ilk günden beri sizin yanınızdayız"

Bakan Göktaş, depremin ilk gününden itibaren depremzede vatandaşların yanında olduklarını belirterek "6 Şubat depreminin üzerinden tam 6 ay geçti. Tam 190 gün oldu deprem olalı. İlk günden beri sizin yanınızdayız. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz, her geçen gün birlikte biraz daha iyi oluyoruz. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşamaktan, bizleri korusun. Diğer şehirlerimizde de olduğu gibi Hatay'ımızı da ayağa kaldırıyor, yıkılan her bir hanemizi inşa ediyor, hem Hatay'ımızı hem Hataylılarımızı eski günlerine döndürmek için canla başla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi; 21 senedir ne söz verdiysek yerine getirdik, 21 yıldır hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamak ve millete hizmetkar olmak için çalıştık. İnşallah bu sürecin sonunda da deprem bölgesinde verilen tüm sözleri hızlı bir şekilde yerine getireceğiz." dedi.

Göktaş, Kalp Kalbe Programı ile daha güçlü bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Uygulamaya koyduğumuz 'Kalp Kalbe Programı' ile çocuklarımızın ve gençlerimizin daha fazla sosyal, akademik, sanatsal ve sportif aktiviteyle desteklenmelerini sağlayarak hayatlarının bundan sonraki aşamalarında daha güçlü bireyler olmalarını hedefliyoruz. 11 ilde geçici barınma merkezlerindeki çocuklarımızın ve gençlerimizin her anını dolu dolu geçirmeleri, bu geçici süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamaları hususunda var gücümüzle çalışmaktayız. Bu hedef doğrultusunda, çocuklarımızın yaşlarına ve gelişimlerine uygun etkinlik alanları oluşturduk. Özellikle 14-18 yaş arası gençlerimizin ilgili alanlarını ve temel gelişimsel ihtiyaçlarını dikkate alarak hobi atölyeleri ve etkinlik alanlarını hayata geçirdik. Umarım memnun kalırsınız. Gayemiz, gençlerimizin bu etkinlik alanlarında yeteneklerini ve hayallerini keşfederek ülkesi için, memleketi için, fayda sağlayacak bir insan olmak için kendilerine bir yol belirlemeleri." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından LGS ve YKS sınavında üst düzey başarı elde eden öğrencilere bisiklet hediye etti. Bakan Göktaş, hediye merasiminin ardından depremzede vatandaşlarla zaman geçirdi. Açılış öncesinde ve sonrasında yapılan gösterilerle, depremzede çocuklar doyasıya eğlendi. - HATAY