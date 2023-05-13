- Depremin vurduğu Hatay'da seçim hazırlıkları

HATAY - Depremin vurduğu illerden Hatay'ın ilçelerinde de oyların kullanılacağı okullara sandıklar kuruldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 11 ili etkileyen depremlerin vurduğu Hatay'ın merkezinde olduğu gibi ilçelerinde de seçim için hazırlıklar yapıldı. İlçelerden Samandağ'da yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde bölgedeki sağlam kalan okullarda sandıklar kuruldu.

Tüm hazırlıkların yapıldığı bölgede vatandaşların seçimlerini rahat bir şekilde yapması için fiziki ortamların yeterli hale getirildiği kaydedildi.