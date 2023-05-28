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Depremin Merkezi Kahramanmaraş'ta Oy Kullanma İşlemi Başladı

Politika Haberleri

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da ikinci tur için oy verme işlemi başladı.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta oy kullanma işlemi başladı

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da ikinci tur için oy verme işlemi başladı. Bir çok okulda olduğu gibi merkez Onikişubat ilçesi Zeki Karakız Ortaokulu'na kurulan konteynerlerde sandık başkanı ve görevlilerinin kutuları mühürlemesinin ardından vatandaşlar saat 08.00 itibari ile oylarını kullandı. İlk seçimde olduğu gibi ikinci seçimde de vatandaşların oy kullanma işlemi için yoğun katılım sağlamaya başladığı belirtildi.

İkinci turda Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başında gittiklerini belirten afetzede vatandaşlar, sandıktan çıkacak sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Politika

Kahramanmaraş Politika Haberler

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