Depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve ilçelerinde, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi oy kullanma işlemleri sonrası sandıklar açılıyor. İkinci tur seçimlerinde tek pusula olduğundan dolayı oy sayma işlemlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sandıklar açılıyor

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve ilçelerinde, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi oy kullanma işlemleri sonrası sandıklar açılıyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş ve ilçelerinde sabah saat 08.00'de başladı. Konteynerler ve okullarda kullanılan oyların ardından saat 17.00'de oy kullanma işlemleri sona erdi ve sandık görevlileri sandıkları kapatarak oy sayımına başladı.

İkinci tur seçimlerinde tek pusula olduğundan dolayı oy sayma işlemlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.