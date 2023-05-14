Depremin ardından yoğun göç alan Mersin'de oy kullanma işlemleri sürüyor

Çok sayıda depremzedenin göç ettiği Mersin'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri sürüyor.

Çok sayıda depremzedenin göç ettiği Mersin'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri sürüyor.

Seçimler çerçevesinde oy verme işlemi tüm kentlerde olduğu gibi Mersin'de de devam ediyor. 4 bin 123 sandıkta 1 milyon 378 bin 750 seçmenin kayıtlığı olduğu Mersin'de, seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi için sandık başlarına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için ilk oylarını kullanan seçmenler, sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Seçim gayet huzurlu geçiyor"

Oy vererek vatandaşlık görevini yerine getiren Suat Gençtürk, "Çevremde şu anda çok depremzede vatandaş var. Ben Mersin'den dışarı çıkmadım. Özellikle öğretmen evine çok giderim. Sadece öğretmen evinde 3-4 bin depremzede vatandaşımız kalıyor. Sabah, öğle ve akşam yemeklerini ücretsiz bir şekilde yiyorlar. Ücretsiz kalıyorlar. Ücretsiz yaşamlarını sürdürüyorlar. Onlar seçimde oylarını nasıl kullanacaklar bilmiyorum ama inşallah dürüst yolu bulacaklardır. Şu anda seçim ortamı gayet huzurlu gayet güzel gidiyor. Huzur bozacak şu ana kadar bir şey duyulmadı. İnşallah da duyulmaz" dedi.

Ayşe Gençtürk isimli vatandaş ise "Oyumuzu kullandık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman destekliyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Demokrasimizin güzel yanlarından bir tanesi sandık ve seçim"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise eşi Behiye Gültak ile birlikte oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonrasında açıklamalarda bulunan Gültak, "Bugün kutsal vatandaşlık görevimizi yaptık. Oyumuzu verdik. Türkiye seçime gidiyor. Demokrasimizin en güzel yanlarından bir tanesi seçim ve sandık. Biz de sandığa ve milletin vermiş olduğu karara saygılıyız. Umarın bugünkü çıkacak sonuçta tüm Türkiye'ye hayırlı olur. Aksam hep birlikte bunları göreceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN