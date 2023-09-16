Deprem yardımlarını stoklayıp sattığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde deprem yardımlarını stoklayıp sattığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınlarda depolarda deprem yardımı olan ürünler ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde deprem yardımlarını stoklayıp sattığı tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarın oluştuğu Hatay'da yardımların vatandaşlara ulaşması için ekipler gereken çalışmaları sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından deprem yardımlarını depoda stoklayıp sattığı tespit edilen şahıslara ait 4 depoya baskın düzenlendi. Baskınlarda depolarda deprem yardımı olan ürünler ele geçirildi. Depodaki deprem yardımları, 4 ayrı araca yüklenerek yardım konteynerine taşınırken konuyla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken 4 şahısla ilgili savcılık tarafından arama kararı çıkarıldı. - HATAY