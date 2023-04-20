Deprem konutları hızla yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıl içerisinde yapılacağını açıkladığı ve depremzedeler için yapılan konutlarda çalışmalar son sürat devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıl içerisinde yapılacağını açıkladığı ve depremzedeler için yapılan konutlarda çalışmalar son sürat devam ediyor. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapılan konut inşaat alanlarında inceleme yaptı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yapımına başlayan 42 bin 358 deprem konutunun yapımı sürüyor. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yapımı süren deprem konutlarını inşaat alanında inceleme yaptı. Hızla yükselen konutlardan bazılarının dış cephesi tamamlanırken, alt yapısı, iç tefrişatı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Depremzede halkın güven içerisinde çocuklarıyla yaşayabileceği depreme dayanıklı konutların son hız devam ettiğini ve devletin tüm gücüyle seferber olduğunu vurgulayan eski bakan Gül, "3 ay olmadan geniş, güvenli, depreme ve afetlere karşı dirençli şehirler inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere tüm ekipleri büyük bir gayretle çaba gösteriyorlar. Burada daha 1 yıl olmadan inşaatlarımız büyük bir hızla devam ediyor. Amacımız Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde konutları yapacağız ve bu konutlar depreme dayanıklı olacak. Vatandaşlarımız güvenle o konutlarda çocuklarıyla birlikte yaşayacaklar. Bunun sözünü verdik" ifadelerine yer verdi.

42 bin konut inşa edilecek

Gül, Gaziantep'te 42bin 358 deprem konutu inşa edileceğini açıklayarak, "Bunların 12 bin 607 tanesi köy evi olacak. Köy evlerinin de gerçekten ahırıyla yaşam alanıyla ve kendi yaşadıkları, hayvancılık faaliyetini, tarlasını sürdüğü yerde yapılmış olacak. Vatandaşımız sosyal alandan da, yine kendi ekonomik doğal hattından da uzaklaşmadan güvenli bir şekilde yaşayacaklar. Acımızı da yaralarımızı da hep beraber sararak bunların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Köy evleri inşaatı tamamlandı

Gül, Nurdağı ilçesinde inşası tamamlanan köy evlerinin, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Tamamlanan köy evlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Gül, "Gaziantep'te bayramda bazı depremzedeler, tamamlanan köy evlerine geçebilecek. Cumhurbaşkanımız depremde mağdur olmuş vatandaşlarımıza köy evlerini teslim edecek. Burada örnek bir proje hayata geçmiş oldu. Vatandaşlarımız köy evlerine oturabilecek" dedi. - GAZİANTEP

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