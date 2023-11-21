Deprem Bölgesindeki Vatandaşlar Soğuk Çadırlarda Yaşamak Zorunda Kalacak

HEDEP İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri anımsatarak "Önümüz kış, vatandaşlarımız yine soğuk çadırlarda yaşamak zorunda kalacak. Deprem bölgesindeki vatandaşları unutmayalım." dedi.

Kok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, deprem bölgesindeki vatandaşların sorunlarını anlattı.

İnsanların kendi imkanlarıyla sorunlarını çözmeye çalıştığını dile getiren Kok, depremin üzerinden 9 ay gibi bir sürenin geçmesine rağmen bölgede, sağlık, ekonomi, sosyal, eğitim, altyapı, gıda, barınma ve çevre kirliliği gibi sorunların devam ettiğini kaydetti.

Kış mevsimine girildiğini dile getiren Kok, "Önümüz kış, vatandaşlarımız yine soğuk çadırlarda yaşamak zorunda kalacak. Deprem bölgesindeki vatandaşları unutmayalım" çağrısında bulundu.