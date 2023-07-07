Deprem Bölgesindeki İşçilere Kısa Çalışma Ödeneği Talebi

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, deprem bölgesinde evleri yıkılan ya da hasar gören işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılmasını istedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta 11 ilde yaşanan deprem sonrası on binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, milyonlarca insanın ise yıkımlar nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyledi.

Depremin açtığı yaraların, 5 ay geçmesine rağmen hala sarılamadığını ileri süren Demir, "Depremin ardından insanlar henüz başını sokacakları bir çadırı bile yokken ailesi ve çocuklarıyla soğuktan ve açlıktan ölmemek için sokaklarda hayatta kalmaya çalışırlarken işe çağrıldılar. On binlerce işçi hala insanlık dışı koşullarda yaşıyor ve çok büyük haksızlıklarla karşı karşıyalar." dedi.

Demir, hükümetin, deprem bölgesinde işten atma yasağı getirdiğini ancak kapsam dışı kalan maddelerin gerekçe gösterilerek binlerce çalışanın işten atıldığını öne sürdü.

On binlerce işçinin haksızlığa uğradığını ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi adına yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu savunan Demir, "Depremin yarattığı koşullar yüzünden hala işe gidemeyen on binlerce işçinin de büyük bir çoğunluğu devletten de hiçbir ücret ya da ödenek almıyor. Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulu olarak fabrikaların hasar görmüş olması şartı yer alıyor. Ancak işçilerin büyük çoğunluğu evleri yıkıldığı için işe gidemediği için bu haktan yararlanamıyor. Evsiz kalan ya da evi hasar gören insanlar da bu ödenekten yararlandırılmalıdır." diye konuştu.