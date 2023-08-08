Deprem Bölgesindeki Çiftçilerin Bağ-Kur Prim Borçları Devlet Tarafından Karşılanmalı

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgesindeki çiftçilerin Bağ-Kur prim borçlarının bu yıl ve gelecek yıl devlet tarafından karşılanmasını istedi. Çalışkan, çiftçilerin yaşadığı zorlukları ve sorunları basın toplantısında anlattı. Ayrıca, deprem sırasında tarımsal ekipmanlarını kaybeden çiftçilere bir kereye mahsus olarak ekipman hibesi yapılması gerektiğini ifade etti. Konteyner kent kurulacak arazilere el konulmasının çiftçileri zor durumda bıraktığını belirten Çalışkan, bu sorunun rızaya dayalı olarak çözülmesi gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgesindeki çiftçilerin Bağ-Kur prim borçlarının bu yıl ve gelecek yıl devlet tarafından karşılanmasını istedi.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlattı.

Deprem bölgesinde barajlar yeterince su tutmadığı için sulama sorunları oluştuğunu ve çiftçilerin ekim yapamadığını belirten Çalışkan, öte yandan birçok çiftçinin, deprem sırasında tarımsal ekipmanlarını kaybettiğini söyledi. Çalışkan, bu çiftçilere bir kereye mahsus olarak ekipman hibesi yapılması gerektiğini ifade etti.

Bölgedeki çiftçilerin Bağ-Kur primlerini ödeyemediğini de dile getiren Çalışkan, "Deprem bölgesindeki çiftçinin Bağ-Kur prim borçlarını bu yıl ve gelecek yıl devlet karşılasın." diye konuştu.

Saadet Partili Çalışkan, konteyner kent kurulacak arazilere el konulmasının çiftçileri zor durumda bıraktığını savunarak, "Rızaya dayalı olarak, halkı mağdur etmeden bu sorunu çözebilirler. Çiftçilerimiz önünü göremiyor. Bu arazilerin sahiplerine ne zaman teslim edileceği bildirilmeli ki çiftçilerimiz tedbirleri alabilmeli." dedi.