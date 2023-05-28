Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Deprem bölgesi Osmaniye'de oy kullanma işlemi başladı

Deprem bölgesi Osmaniye'de oy kullanma işlemi başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de oy kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerinde sandıklara gelerek oylarını kullanan depremzedeler, seçimlerin ülke için hayırlısı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de de oy kullanılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Osmaniye'de sabah 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başına gitti. Vatandaşlar 08.00'dan itibaren sıraya girerek oylarını kullanmak için bekledi. Sabah erken saatlerinde sandıklara gelerek oylarını kullanan depremzedeler, seçimlerin ülke için hayırlısı olması temennisinde bulundu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kahramanmaraş Osmaniye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title