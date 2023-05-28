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Deprem Bölgesi Osmaniye'de Oy Kullanma İşlemi Başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de oy kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerinde sandıklara gelerek oylarını kullanan depremzedeler, seçimlerin ülke için hayırlısı olması temennisinde bulundu.

Deprem bölgesi Osmaniye'de oy kullanma işlemi başladı

OSMANİYE - Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de oy kullanılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur için Osmaniye'de Sabah 08: 00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başına gitti. Vatandaşlar 08.00'dan itibaren sıraya girerek oylarını kullanmak için bekledi. Sabah erken saatlerinde sandıklara gelerek oylarını kullanan depremzedeler, seçimlerin ülke için hayırlısı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müslüm Balko - Politika

Kahramanmaraş Osmaniye Deprem Politika Haberler

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