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Deprem bölgesi Osmaniye'de oy kullanma işlemi başladı

Deprem bölgesi Osmaniye'de oy kullanma işlemi başladı

Politika Haberleri

Deprem bölgelerinden Osmaniye'de oy kullanma işlemi başladı.

Deprem bölgelerinden Osmaniye'de oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de oylar kullanılmaya başlandı. Sabah 08: 00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitti. Vatandaşlar 08.00'dan itibaren sıraya girerek oylarını kullanmak için bekledi.

Sabah erken saatlerinde sandıklara gelerek oylarını kullanan depremzedeler, seçimlerin ülke için hayırlısı olması temennisinde bulundu. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Osmaniye Deprem Politika Haberler

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