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Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta sandıklar açılıyor

Politika Haberleri

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta sandıklar açılıyor Kahramanmaraş ve ilçelerinde cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği için oy kullanma işlemleri sona erdi.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta sandıklar açılıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş ve ilçelerinde cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği için oy kullanma işlemleri sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş ve ilçelerinde sabah saat 08: 00'de başladı. Konteynerler ve okullarda kullanılan oyların ardından saatler 17: 00 da oy kullanma işlemleri sona erdi.

Oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sandık görevlileri sandıkları kapatarak oy sayımına başladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Politika

Kahramanmaraş Deprem Politika Haberler

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