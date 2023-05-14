Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta sandıklar açılıyor Kahramanmaraş ve ilçelerinde cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği için oy kullanma işlemleri sona erdi.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta sandıklar açılıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş ve ilçelerinde cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği için oy kullanma işlemleri sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş ve ilçelerinde sabah saat 08: 00'de başladı. Konteynerler ve okullarda kullanılan oyların ardından saatler 17: 00 da oy kullanma işlemleri sona erdi.

Oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sandık görevlileri sandıkları kapatarak oy sayımına başladı.