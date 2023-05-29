Denizlili esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini lokma döktürerek kutladı

Denizli'de bir esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini lokma döktürerek kutladı. İş yerinin önünde yaklaşık bin kişiye lokma tatlısı ikram eden esnaf, Erdoğan'ın ülkemiz için yaptığı projeleri ve tekrar seçilmesinin önemini vurguladı.

Denizlili esnaf, ikinci turda Cumhurbaşkanlığını yeniden kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini lokma döktürerek kutladı.

Denizli'de Merkezefendi İlçesi sınırları içinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde oto lastik ticareti yapan Resul Yanar, 2. Turda Cumhurbaşkanlığını yeniden kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini lokma döktürerek kutladı.

İş yerinin önünde yaklaşık bin kişiye lokma tatlısı ikram eden Yanar, "Cumhurbaşkanımız görev süresi boyunca ülkemiz adına çok büyük projelere imza attı. Ülkemiz onunla birlikte refaha huzura kavuştu. Yeniden cumhurbaşkanı seçildiği için Allahıma şükür ediyorum. Bu ülkenin Cumhurbaşkanımıza daha çok ihtiyacı var. Onun önderliğinde ülkemiz her alanda yeniden şahlanışa geçecek. Şimdi Türkiye yüzyılı başlıyor. Allahım Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. 28 Mayıs seçim zaferini lokma döktürerek kutlamak istedim. Bu gün aynı zamanda İstanbul'un fethinin 570. yıldönümü çağ açıp çağ kapatan Mehmet Fatih Han ve askerlerinin de ruhu şat olsun. Tüm şehitlerimizi şükranla ve dualarla tekrar anıyorum. Allah'ım gazilerimize uzun ömür versin" dedi. - DENİZLİ

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