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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'dan 10 Kasım Mesajı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'dan 10 Kasım Mesajı
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine kattığı değerlere ve güçlü bir Türkiye hedeflerine vurgu yaptı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk yolumuza ışık tutan rehberimizdir. O'nun hedefleri doğrultusunda, daha güçlü ve büyük Türkiye için, milletçe var gücümüzle, el ele ve omuz omuza yürüyoruz" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yıldönümü dolayısıyla, yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan basın açıklamasında, Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ile Türk Milleti'ne kazandırdığı değerlerin, bir asrı geride bırakan Türkiye'nin geleceğini şekillendirdiğinin altını çizdi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Erdoğan'ın yayımladığı mesajda, "Atatürk, yalnızca Kurtuluş Savaşın kahramanı olarak değil, aynı zamanda modern Türkiye'nin kurucusu ve yenilikçi bir lider olarak da tarihe geçmiştir. O'nun kararlılığı, vizyonu ve halkına duyduğu derin güven, bağımsızlığımızın sembolü Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam bir temel üzerine kurulmasını sağlamıştır. Atatürk'ün en belirgin özelliklerinden biri de her alanda en iyiyi ve güzeli hedeflemesiydi. Eğitimden ticaret ve sanayiye, tarımdan sağlığa ve hukuka kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği reformlarla, Türkiye'yi bağımsız ve güçlü bir devlet haline getirmiştir. Milletimiz, O'nun öngördüğü hedefler doğrultusunda hep beraber yürüyerek hızla ilerlemiş ve gelişmiştir. O, o günden bugüne, yarınlarımıza ve yolumuza ışık tutan bir rehberdir. Atatürk'ün vefatı, bir devrin sona ermesi de değildir; O'nun fikirlerinin ölümsüzlüğe kavuştuğunu simgelemektedir. Bugün, yine O'nun yolunda ilerlemekteyiz; O'nun bize gösterdiği milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize, koşar adımlarla gitmekteyiz. Şunu iyi biliyoruz ki Türkiye'yi daha ileri taşımak, en büyük misyonumuz ve sorumluluğumuzdur. Bunun için, milletçe durmadan çalışmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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