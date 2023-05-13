Denizli Seçim İzleme Platformu çalışmalarını açıkladı

Denizli Seçim İzleme Platformu dönem sözcüsü Hazal Ertemur, seçim günü yapacakları çalışmaları açıkladı. Platform, her okula en az bir avukat ve gönüllü destekçi görevlendirmeyi planlıyor. Ayrıca, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde 7/24 açık bir ihbar hattı da bulunacak.

Denizli Seçim İzleme Platformu Dönem Sözcüsü Hazal Ertemur "Seçim izleme faaliyeti olarak öncelikle merkez ilçemizde bulunan her okula en az bir avukat, en az bir platform gönüllüsü destekçi görevlendirdik. Bu görevlendirmeleri yaparken sadece platformumuza başvuranlar değil aynı zamanda Oy ve Ötesi, Türkiye Gönüllüleri ya da siyasi partilerde çalışmak isteyen avukat meslektaşlarımızla birlikte iş birliği ve eşgüdüm şeklinde oluşturduk ki çakışmalar, yığılmalar ya da eksik kalmalar yaşanmasın" dedi.

Denizli'de sendika, meslek odası, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin seçim güvenliği için bir araya gelerek oluşturdukları Denizli Seçim İzleme Platformu dönem sözcüsü Hazal Ertemur, seçim günü yapacakları çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

"HER OKULA EN AZ BİR AVUKAT GELECEK"

Hazal Ertemur şunları söyledi:

"Biz Kasım ayından bu yana bazı avukat meslektaşlarımızla birlikte Denizli'deki seçim güvenliği üzerine çalışmalar yapmak istedik. Bunun içinde bütün siyasi partilerden bağımsız bir üst kuruluş olarak Denizli Seçim İzleme Platformu'nu oluşturmak istedik. Bu platformu kasım ayında yaptığımız toplantılar sonucunda ocak ayında geniş katılımlı bir toplantıyla Denizli'ye duyurduk. Denizli'de bulunan odalar, sendikalar, dernekler ve katılmak isteyen vatandaşlar ile Denizli Seçim İzleme Platformu olarak 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde sandıkta sahada mobil ekiplerimizle ya da seçim izleme koordinasyon merkezimizle destek vermeyi planlıyoruz. Seçim izleme faaliyeti olarak öncelikle merkez ilçemizde bulunan her okula en az bir avukat en az bir platform gönüllüsü destekçi görevlendirdik. Bu görevlendirmeleri yaparken sadece platformumuza başvuranlar değil aynı zamanda Oy ve Ötesi, Türkiye Gönüllüleri ya da siyasi partilerde çalışmak isteyen avukat meslektaşlarımızla birlikte iş birliği ve eşgüdüm şeklinde oluşturduk ki çakışmalar, yığılmalar ya da eksik kalmalar yaşanmasın diye.

"SKM'DE 7/24 AÇIK BİR İHBAR HATTIMIZ BULUNMAKTA"

Daha sonrasında bir seçim koordinasyon merkezi oluşturduk. Seçim Koordinasyon Merkezi'nde (SKM) o gün ben koordinatör olarak görev alacağım. Okullarda bulunan, ilçelerde bulunan ya da daha ücra köşelerde bulunan sandıkların başında yaşanan sorunlar ihbar ve destek hattımıza ulaşılmasıyla mobil ekiplerimizi yönlendireceğiz ve sorunları çözmeye çalışacağız. Burada şunu belirtmek istiyoruz. Denizli'de seçim güvenliği hat safhada çok önemli. Bunun içinde birden fazla kuruluş eş güdümlü olarak çalışma yapıyor. Eğer sandıkta bir sorun yaşanırsa o tür kuruluşlara başvurulacağı gibi direkt bizim Seçim İzleme Platformuna da başvurulabilir. SKM'de 7/24 açık bir ihbar hattımız bulunacak. O gün orada bulunan görevli avukat arkadaşlarımız olacak. Önceliğimiz tabii akut bir durum olmadığı sürece mesaj yoluyla ulaşılmalı çünkü aramalar yığıldıkça iletişim kilitlenebilir. İletişim kilitlenirse de çözüm üretemeyiz. Bize ulaşıldığında öncelikle telefonda görevli meslektaşımız sorunların çözümü için bir yol haritası önerecek. Eğer bu konuda yetersiz kalırsa mobil ekiplerimizi doğrudan oraya yönlendirerek orada görevli avukat meslektaşlarımızla birlikte ilgili tutanak, şikayet ve itiraz yollarının kullanılmasını sağlayacağız. Biz bu şekilde uygun bir program düşündük. Umarım desteklerinizi verirsiniz. Umarım sandığın iradesi doğrudan sonuçlara yansır."