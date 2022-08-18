Denizli politika haberleri... Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun yeni dönem başkanı seçildi Denizli haberi... Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) yeni dönem başkanlığına seçildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) yeni dönem başkanlığına seçildi. KDC'nin başkenti Kinşasa'da bu yıl düzenlenen SADC 42. Liderler Zirvesi'nde, topluluğun yeni dönem başkanı belirlendi. KDC Cumhurbaşkanı Tshilombo, bu zirvede SADC'nin yeni başkanı olarak seçildi. Topluluğun Savunma ve Güvenlik İşbirliği Organı Başkanlığına da Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob getirildi. Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Merkezi Botsvana'nın başkenti Gaborone'de bulunan SADC, 1992'de Namibya'da 9 Güney Afrika ülkesinin aralarında güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğini sağlamak için bir araya gelmesiyle kuruldu. Angola, Botsvana, KDC, Lesoto, Madagaskar, Malavi, Mauritius, Mozambik, Namibya, Güney Afrika, Svaziland, Seyşeller, Tanzanya, Komorlar, Zambiya ve Zimbabve'nin oluşturduğu birliğin 16 üyesi bulunuyor. Politika Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik Güney Afrika Namibya Kongo Politika Haberler

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