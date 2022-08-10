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Denizli politika haberi... DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması

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Denizli politika haberi... DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması

Denizli haberler: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Siyaseti laf üretme yeri olarak görmüyoruz, iş üretme yeri görüyoruz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Siyaseti laf üretme yeri olarak görmüyoruz, iş üretme yeri görüyoruz. Bunun için çalışıyoruz, bunun için hazırlanıyoruz." dedi.

Denizli'de Kuşpınar Mahallesi'ndeki pazar yerinde vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na geçti.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, partisinin Türkiye'nin dört bir yanında büyüdüğünü söyledi.

Tüm illerde teşkilatlarının bulunduğunu belirten Babacan, "720 ilçede ilçe başkanlarımız görevinin başında çok şükür. Her alanda çözümler üretiyoruz, eylem planlarımızla çözümlerimizi ortaya koyuyoruz. Birbirimize çözümlerimizle dolaşıyoruz. Siyaseti laf üretme yeri olarak görmüyoruz, iş üretme yeri görüyoruz. Bunun için çalışıyoruz, bunun için hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, her zaman alınları açık şekilde vatandaşın arasında yürüdüklerini anlattı.

Siyasete DEVA Partisi ile başlayan, işinde başarılı olanlarla güzel bir ekip kurduklarını dile getiren Babacan, şöyle konuştu:

"Bu iş, sabır meselesi. Bu ülkenin çalışanları bu ülkeyi çok seviyor. Bu ülkenin emeklisi, bu ülkenin genci bu ülkeyi çok seviyor ama bu büyük ülkeyi, bu güzel ülkeyi daha güzel yarınlara taşımak için çok, aynı zamanda doğru çalışmamız lazım. Gençlerin tercih ettiği, yaşamak istediği bir ülke haline tekrar getireceğiz burayı inşallah ve çok daha güzel günlere doğru hep beraber omuz omuza yürüyeceğiz."

AA / Sebahatdin Zeyrek - Politika

Togo Cumhuriyeti Deva Partisi Ali Babacan Denizli Politika Haberler

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