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Denizli'nin 28. Dönem Milletvekilleri belli oldu

Denizli'nin 28. Dönem Milletvekilleri belli oldu

Politika Haberleri

DENİZLİ (İHA) – 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Denizli'nin milletvekilleri belli oldu.

DENİZLİ (İHA) – 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Denizli'nin milletvekilleri belli oldu.

13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Denizli'de kurulan 2 bin 459 sandıkta 794 bin 714 seçmen oy kullandı. Seçimin kesin olmayan sonuçlara göre Denizli'de AK Parti aldığı yüzde 33,73'lük oy oranı ile 3, CHP aldığı yüzde 32,1'lik oy oranı ile 3 ve İYİ Parti'de aldığı 14,29'luk oy oranıyla 1 milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.89, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.36, Sinan Oğan yüzde 7.09 ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce'de yüzde 0.67'lik oy oranıyla seçimi tamamladı. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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