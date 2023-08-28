Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirdi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, 850. Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı Festivali'nde kadına yönelik şiddete karşı broşür ile bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, 850. Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı Festivali'nde kadına yönelik şiddete karşı broşür ile bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddete karşı mücadele çalışmaları çerçevesinde faaliyetlerine devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Çal ilçesinde 26-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen "850. Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı Festivali" çerçevesinde, festival alanında durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla "KADES ve KadınaElKalkamaz" mottosuyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Stant ve pankart açılarak erkek vatandaşlara 6284 Sayılı Kanun hakkında, kadın vatandaşlarımıza ise KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. - DENİZLİ