Denizli İl Jandarma Komutanlığı Ağustos Ayı Faaliyet Raporunu Açıkladı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Ağustos ayında gerçekleştirdiği asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri sonucunda meydana gelen 1542 olayın yüzde 99'unu aydınlattı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda birçok suç aleti ele geçirildi ve aranan şahıslar yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, Ağustos ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri çerçevesinde meydana gelen 1542 olayın yüzde 99'u aydınlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Temmuz ayında meydana gelen asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetlerini açıkladı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 615 asayiş, 61 kabahat, 778 takibi gereken, 56 kaçakçılık, 30 siber ve 2 terör olayı olmak üzere toplam bin 542 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların bin 528 yüzde 99'u aydınlatıldı.

Yapılan asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 61 bin 836 şahıs ile 14 bin 242 aracın sorgulaması yapılarak, 275 aranan şahıs ve 3 aranan araç yakalandı. Kayıp olarak aranan 18 şahıs bulundu. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde ise 4 adet tabanca, 12 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 43 adet fişek/mermi ve 1 adet kesici/delici suç aleti ele geçirildi.

Jandarmada ekipleri tarafından geçtiğimiz ay içerisinde 2 FETÖ ve PKK/KCK/DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı açıklandı. - DENİZLİ