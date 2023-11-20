Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirme Yaptı
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, son günlerde artan dolandırıcılık olaylarından vatandaşların mağdur olmaması amacıyla bilgilendirme yaparak, broşür dağıttı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, son günlerde artan dolandırıcılık olaylarından vatandaşların mağdur olmaması amacıyla bilgilendirme yaparak, broşür dağıttı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık, yasadışı bahis, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet konularında bilgilendirdi. Son günlerde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına dikkat çeken ekipler, vatandaşlara broşür dağıtarak bu tarz durumlara karşı alınabilecek önlemleri anlattı. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika