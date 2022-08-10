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Denizli haberleri! Muharrem İnce, Denizli'de esnafla bir araya geldi

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Denizli haberleri! Muharrem İnce, Denizli'de esnafla bir araya geldi

Denizli haberi: MYK toplantısı için Denizli'ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kaleiçi esnafını ziyaret ederek sohbetler gerçekleştirdi.

MYK toplantısı için Denizli'ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kaleiçi esnafını ziyaret ederek sohbetler gerçekleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MYK toplantısı için sabah saatlerinde Denizli'ye geldi. Bir otelde gerçekleşen toplantının ardından Muharrem İnce, beraberindekilerle Merkezefendi ilçesinde bulunan tarihi Kaleiçi Çarşısı'na gitti. Burada esnaf ziyareti gerçekleştiren Muharrem İnce, sohbetler ederek vatandaşları dinledi. Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmayarak bol bol poz veren İnce, sonrasında ise Sarayköy ilçesinde bulunan kahvehanedeki buluşma için yola çıktı. Buradaki buluşmanın ardından İnce'nin kentten ayrılacağı belirtildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Merkez Yürütme Kurulu Memleket Partisi Muharrem İnce Denizli Politika Haberler

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