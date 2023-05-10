Denizli Gönüllü Platformu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı

Denizli Gönüllü Platformu, 14 Mayıs'ta yapılacak 13 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğini "Cumhuriyetin 100. Yılında cumhurun yanındayız" sözleriyle açıkladı.

Denizli Gönüllü Platformu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; "14 Mayıs 2023 Pazar günü seçilecek Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin hayırlı hizmetlerde bulunmalarını öncelikle temenni ediyoruz. Emperyalistlere karşı dik duran ve boyun eğmeyen Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Türkiye Yüzyılı hedefinden korkanlarla, halkı tahkir edenlerle, milletin inancıyla alay eden müminlerin kutsallarına saldıranlarla, LGBT gibi sapkınlıkları meşrulaştıranlarla, bölücülerin, iktidar hırsıyla terör örgütleriyle pazarlık masasına oturanlarla asla aynı safta olmayacağız. Ülkesi ve milleti için 'Kuran, Ezan, Bayrak' uğruna çalışanlarla beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İslam aleminin ve mazlumların umududur. Bizler başörtüsü mücadelesini zafere ulaştıran, Ayasofya Camisini hürriyetine kavuşturan 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykıran Reisin yanındayız. Denizli Gönüllü Platformu olarak, bu seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ