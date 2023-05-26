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Denizli'den seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı

Denizli'den seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı

Politika Haberleri

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Denizli'de çeşitli partilerden seçilen 7 milletvekili, mazbatalarını aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Denizli'de çeşitli partilerden seçilen 7 milletvekili, mazbatalarını aldı.

Ak Parti'den milletvekili seçilen Şahin Tin, Cahit Özkan ve Nilgün Ök, CHP'den seçilen Gülizar Biçer Karaca, Şeref Arpacı ve Sema Silkin Ün ile İYİ Parti'den seçilen Yasin Öztürk, İl Seçim Kuruluna gelerek yetkililerden mazbatalarını teslim aldı.

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Kaynak: AA / Ali Bilge - Politika

Milletvekili İYİ Parti AK Parti Denizli Politika Haberler

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