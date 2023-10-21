Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Roma Dönemine Ait Mezar Steli Ele Geçirildi

Denizli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şahıs yakalandı. Operasyonda yapılan aramada, Roma dönemine ait bir mezar steli bulundu. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Denizli'de tarihi eser kaçakçısına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada Roma dönemine ait mezar steli ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 2 araçta toplam 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Araç içerisinde Roma dönemine ait mezar steli bulundu. Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser, incelemelerin ardından ilgili ekiplere teslim edildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ