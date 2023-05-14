Denizli'de siyasiler oylarını kullandı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullanan Denizlili siyasiler, "Milletimiz ne derse o" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullanan Denizlili siyasiler, "Milletimiz ne derse o" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Denizli'de de yoğun bir katılımla başladı. Denizli siyasileri de belirlenen noktalarda oy kullanma işlemlerini tamamlarken, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki Kınıklı Esat Sivri Ortaokulu'nda, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Gerzele Hayırseverler Ortaokulu'nda, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'de Ticaret Odası Ahi Sinan İlkokulu'nda oylarını kullandı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise seçimin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek milletin son sözü söyleyeceğini belirtti.

"Dünyadaki en önemli seçimlerden biri"

Dünyanın gözünün Türkiye üzerinde olduğunu belirten Milletvekili Şahin Tin de "Vatanımıza, milletimize ve Denizli'mize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlısıyla emeklerimizi bastık, öncelikle ben ülkemize, milletimize, bayrağımıza ve tüm dünyaya hayırlı uğurlu olsun. Neden dünyaya çünkü dünyanın gözü bugün Türkiye'nin üzerinde. Yüzyılın seçimini Türkiye yapıyor. Seçimler Türkiye'nin özgürlüğünün simgesidir. Dünyadaki en önemli seçimlerden biri" dedi.

"Milletimiz ne derse o"

Başkan Zolan ise vatandaşların demokrasinin vazgeçilmezi olan seçme ve seçilme haklarını kullandığını belirterek, "Geleceğimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Özellikle şehrimizde bir sıkıntı yaşanmadan partiler ve adaylar sevgi ve saygı çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Son sözü millet söyleyecek. Milletimiz ne derse o. Milli irade, 5 yıl ülkemize hizmet edecek Cumhurbaşkanımızı ve milletvekillerimizi seçecek. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ