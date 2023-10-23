Denizli'de Silah Kaçakçılarına Operasyon: 4 Tabanca ve 2 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılarına yönelik yapılan baskında 4 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Denizli'de silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril'de bir şahsın silah ticareti yaptığını tespit etti. Bilgiler doğrultusunda şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda da fişek ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ