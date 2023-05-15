Denizli'de seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı.

Seçimde il genelinde kurulan 2 bin 461 sandığa kayıtlı 795 bin 283 seçmenden, 728 bin 949'u oy kullandı. Yapılan tasnif ve sayım işlemlerine göre 712 bin 62'si itiraz olmadan ve 335'i de itiraz üzerine geçerli sayılmak üzere toplam 712 bin 397 geçerli oy kullanıldı. Geçersiz sayılan oylar ise 16 bin 552 olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.89'lik oranla 312 bin 652, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.36'lık oranla 344 bin 507, Sinan Oğan yüzde 7.09'luk oranla 50 bin 500 ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce'de yüzde 0.67'lik oy oranıyla 4 bin 738 oy aldı.

Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Denizli'de AK Parti aldığı yüzde 33,73'lük oy oranı ile 3, CHP aldığı yüzde 32,1'lik oy oranı ile 3 ve İYİ Parti'de aldığı 14,29'luk oy oranıyla 1 milletvekili çıkardı. Sayılan oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde sıralandı:

AK Parti 238 bin 413, CHP 228 bin 223, MHP 59 bin 346, İYİ Parti 102 bin 251, Memleket Partisi 9 bin 892, BBP 10 bin 343, Yeniden Refah Partisi 9 bin 659, Yeşil Sol Parti 16 bin 767, TİP 7 bin 179, ZP 18 bin 505, Millet Partisi bin 25, HAK-PAR 610, TKP 513, TKH 204, Sol Parti 623, Genç Parti 2 bin 814, Yenilik Partisi 270, HKP 479, VP bin 44 ve GBP 625. - DENİZLİ