Denizli'de seçimin kesin olmayan sonuçları açıklandı

Denizli'de 13. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı Adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47.01'lik oranla 326 bin 35 oy, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 52.99 oran ile 367 bin 447 oy aldı.