Denizli'de oylar sandıkla buluşmaya başladı

Denizli'de vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde seçmenler, sabah saat 08.00'de oy verme kabinlerinin kurulduğu noktalara giderek 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için ilk oylarını sandığa atmaya başladı. Erken saatte okullara gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturmaya başlarken, oy kullanma işlemi ise saat 17.00'ye kadar devam edecek.

"Sabahın erken saatlerinde geldik ve oylarımızı kullandık"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oylarımızı kullandık. Vatanımız ve milletimize hayırlı olsun. İnşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine Cumhurbaşkanımız olacak. Oy kullanan tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" derken, Çameli AK Parti İlçe Bakanı Cengiz Yılmaz ise "Sabahın erken saatlerinde geldik ve oylarımızı kullandık. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazanan Türkiye olacaktır" ifadelerini kullandı.

Denizli'de seçmen sayısı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine göre yüzde 5.32 artarak 794 bin 714'e yükseldi. Seçmenlerin oy kullanacağı sandık sayısı da 2 bin 459 olarak açıklandı. Bugün sandık başına gidecek seçmenlerin yüzde 7.2'sini ilk kez oy kullanacak olan 57 bin 124 genç seçmen oluşturuyor. - DENİZLİ