Denizli'de oy sayım işlemleri sürüyor

Denizli'de 13. Cumhurbaşkanı seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oyların tasnif ve sayım işlemi başladı. Denizli, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda sandık başına gitti.