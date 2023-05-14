Denizli'de oy sayım işlemleri devam ediyor

Denizli'de 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oyların tasnif ve sayım işlemi başladı.

Denizli, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Seçmenler, sabah saat 08.00'de oy verme kabinlerinin kurulduğu noktalara giderek ilk oylarını sandığa atmaya başladı. Erken saatte okullara gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturmaya başlarken, oy kullanma işlemi ise saat 17.00 kadar devam etti. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oyların tasnif ve sayım işlemi başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18: 00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Denizli'de seçmen sayısı, 794 bin 714 sandık sayısı da 2 bin 459 olarak açıklandı. Bugün sandık başına giden seçmenlerin yüzde 7.2'sini ilk kez oy kullanacak olan 57 bin 124 genç seçmen oluşturuyor. - DENİZLİ