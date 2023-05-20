Denizli'de Millet İttifakı ortak açıklama yaptı

CHP ve İYİ Parti il yöneticileri ile 14 Mayıs'ta seçilen milletvekilleri, seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek ortak açıklama yaptı. Millet İttifakı bileşenleri, daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

Denizli'de CHP ve İYİ Parti il yöneticileri ile 14 Mayıs'ta seçilen milletvekilleri, seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek ortak açıklama yaptı. CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, "Aydınlık bir Türkiye için, barış içerisinde yaşayan, sevgi içerisinde yaşayan, dövüşen, kavga eden, ötekileştiren değil birleşen bir Türkiye için Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması gerektiğini saygıdeğer halkımız çok net bir şekilde bilmektedir" dedi.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ve 14 Mayıs'ta seçilen CHP milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca, Şeref Arpacı ve Emine Silkin Ün ile adaylar, İYİ Parti Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP heyeti ve milletvekili seçilen Yasin Öztürk ile milletvekili adayları Nazlı Yaşatürk, Kadir Tatık, Uğur Çizmecioğlu ve Veysel Karaçor'dan oluşan İYİ Parti heyeti, ziyaretin ardından CHP Denizli Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçerek partililerle bir araya geldi. Millet İttifakı bileşenleri, daha sonra ortak basın açıklaması yaptı. Ali Osman Horzum, burada şunları söyledi:

"ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR SÜREÇ VAR"

"14 Mayıs'ta bir seçim geçirdik ve milletvekilliği seçimleri sona ermiştir ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs'ta ikinci tura kalmıştır. Bir cümleyle özetleyecek olursak Denizli'de milletvekilliği seçim sonuçlarına göre, kazanan Millet İttifakıdır, bizizdir. Kaybeden Cumhur İttifakıdır, Adalet ve Kalkınma Partisi baştadır. Evet önümüzde zorlu bir süreç var ve bu sürece hiçbir şey kalmadı. Şunun şurasında 10 günümüz var. Halkın hükümetin politikalarını onaylamadığı, Cumhurbaşkanını onaylamadığı çok net bir şekilde çıkmıştır. 28 Mayıs'ta sandıklar tekrar kurulacak, yeniden oylamaya gideceğiz. Bunun öncesinde biz Denizli'yi Millet İttifakı ile beraber tüm bileşenlerimiz, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe yöneticileri, il başkanları ve yöneticileri olmak üzere el ele, kol kola, omuz omuza karış karış gezmeye devam edeceğiz.

"GÜVENSİZLİK ORTAMI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Sandık güvenliği konusunda Denizli bu imtihanı başarıyla geçmiştir ve bundan sonraki seçimde de emin olun geçecektir. İktidarın son çare olarak sandık spekülatifi yaratmaya çalıştığı, bir güvensizlik ortamı oluşturmaya çalıştığı ayan beyan ortadadır ama biz bu yalanlara, bu düşüncelere, bu provokatif eylemlere asla pabuç bırakmayacağız. Aydınlık bir Türkiye için, barış içinde yaşayan, sevgi içerisinde yaşayan, dövüşen, kavga eden, ötekileştiren değil birleşen bir Türkiye için Millet İttifakı'nın adayı olan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması gerektiğini saygıdeğer halkımız çok net bir şekilde bilmektedir ve 28 Mayıs'ta emin olun Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hayatının en büyük hezimetini alıp Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir ve 28 Mayıs'ın bu ülkede bir bayram havasında geçeceğine hiç şüpheniz olmasın."

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