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Denizli'de Karcı Dağı'ndaki Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor

Denizli'de Karcı Dağı'ndaki Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor
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Denizli'nin Karcı Dağı'nda 24 Ekim'de başlayan orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çalışmaları sürerken, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yangına 6 helikopter, 25 arazöz ve 715 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Denizli'nin Karcı Dağında çıkan yangının üçüncü gününde, ekipler tarafından kontrol altına alınmak için yoğun çabaları devam ediyor. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Orman Müdürlüğünden aldığı bilgileri paylaşırken geçmiş olsun dileklerini iletti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağı'nda ormanlık alanda 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahaleye devam ediyor. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör'ün Orman Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiler doğrultusunda, yangın bölgesinde, 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinası ve toplamda 715 personel ile müdahale edildiğini aktardı.

En kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerin çalıştığını belirten Başkan Güngör, "Bilindiği gibi arazinin çok sarp ve kayalık olması arazide yol olmaması sebebiyle arazözlerle müdahale edilememiş, yer ekipleri ile el aletleri kullanılarak yangının önünde şerit açmak suretiyle mücadele edilebilmiştir.Hava araçlarıyla gün boyu çalışılmış olmasına rağmen yerden arazözle ulaşıp su sıkılamadığı için hava araçlarının müdahalesi yangının söndürülmesine yeterli olmamıştır. Şu an için iki ayrı noktada sekiz iş makinasıyla yol yapılması çalışmaları devam etmektedir. Yol yapılmak suretiyle ateşe arazözlerle müdahale edilebildiği taktirde inşallah kısa sürede kontrol altına alınmış olacaktır. Şu an için hava araçları gün batımı sebebiyle sahadan ayrıldı. Yarın gün doğumu ile birlikte tekrar çalışmaya başlayacaklar. Yangın şu an itibari ile yerleşim yerleri açısından herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır. Hepimiz için geçmiş olsun" açıklamalarında bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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