Denizli'de Kamu Bankası Şubesinin Taşınmasına Tepki

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'nde bulunan kamu bankası şubesinin başka bir yere taşınmasına tepki için geçtiğimiz günlerde oturma eylemi yapan üreticiler, bugün ise traktörleriyle yol kapattı. Karardan vazgeçilmemesi halinde açlık grevi başlatacaklarını açıklayan 15 mahalle üreticisi, tepki için yerel seçimlerde oy kullanmama kararı aldı.

Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'nde 1985 senesinden beri bölgede 15 mahalleye hizmet veren kamu bankasının, şube konumunu başka bir noktaya taşıma kararına tepkiler sürüyor. 38 yıldır hizmet aldıkları banka şubesinin kapanacağını öğrenen yüzlerce mahalleli, ikinci defa banka şubesi önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Yoğun kalabalık herhangi bir yetkilinin sesine kulak vermediğini belirterek, traktör ve araçları ile işlek noktaları trafik geçişine kapattı. İkinci büyük eyleme katılanlar, taşıma kararından vazgeçilmeme durumunda, 15 mahallenin yerel seçimlerde oy kullanmayacağını ve banka mevzuat hesaplarını kapatacaklarını söyledi. Bu eylemlerine de herhangi bir çözüm bulunmadığı takdirde üçüncü eylemlerinde ise açlık grevi yapacaklarını dile getirdi. Uzun süre trafiğe kapatılan yolları açmak için bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Banka şubesi önünde gerçekleşen eylem devam ediyor.

"Akköy dahil 15 mahalle olarak oy kullanmayacağız ve sandığa gitmeyeceğiz"

Banka şubesinin taşınması kararına tepki hedefli 15 mahalle olarak yeni kararlar aldıklarını açıklayan Halil İbrahim Çetin, "Burada yine Pazartesi günü bir araya gelerek sesimizi duyurmaya çalışmıştık. Bugün yine mahalleler olarak bir araya geldik. Önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya geleceğiz. Pamukkale ilçesinin Akköy Mahallesi'nde bulunan bankamız 1985 yılından beri çiftçi bankası olarak Akköy'de insanlarımıza hizmet vermektedir. Peki yıllardan beri bu banka şubesi çürük değil de şimdi mi birtakım oyunlarla bu hale getirildi? Akköy bankasının Akköy'de hizmet vermesini istiyoruz. Bankanın taşıma kararı iptal edilmediği takdirde eyleme devam edeceğiz. Pamukkale Belediyesi Meclisi'nde Akköy'de bulunan kamu bankasının kalması kararı alınmasını istiyoruz. Eğer istediğimiz karar alınmazsa Mart ayında planlanan seçimde yerel seçimlerde Akköy dahil 15 mahalle olarak oy kullanmayacağız ve sandığa gitmeyeceğiz. Yetkililer ile görüştük ama bize bu taşıma kararı hakkında net bir şey söyleyemediler. Hatta açıklık grevi kararı almayı düşünüyoruz. Bunu da bize yaptırmasınlar. Biz yetkililere yeni banka binasının inşası için yapılacak yerler gösterdik ama 6-7 aydan beri bizi banka yetkilileri oyalıyor. Onun için oyalama devri bitsin ve bankamız burada kalsın. Eğer banka Akköy Mahallesi'ne hizmet vermek istemiyor ise biz de tüm mevzuatımızı ve tüm hesaplarımızı bugünden kapatmak istiyoruz" dedi.

"Yetkililerden çözüm bekliyoruz"

Eski okuduğu okul yerine bu bina için yıkım kararı alınması durumuna tepki gösteren Rafet Kaplan ise, "Burada faaliyete olan bir okul var ve o okulun inşası 100 yılı geçti. Hala o okulda çocuklarımız okuyor. Burada deprem olduğunda o okuldaki öğrenciler riskli değil de yeni bir yapıya sahip banka binası mi risklidir? Burada 4 kişinin canı var da orada daha eski tarihe dayanan okuldaki yüzlerce öğrencinin canı kıymetli değil midir? Herkes bu durumun yanlış olduğunu biliyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ