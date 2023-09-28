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Denizli'de Kaçakçılık Operasyonunda 4 Milyon Adet Sarma Sigara Ele Geçirildi

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 310 bin adet doldurulmuş sarma sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 4 milyon 310 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Tırda 4 milyon 310 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Politika

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