Denizli'de Kaçakçılık Operasyonunda 4 Milyon Adet Sarma Sigara Ele Geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 310 bin adet doldurulmuş sarma sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 4 milyon 310 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Tırda 4 milyon 310 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklandı.