Denizli'de İşadamı Rıdvan Yıldız CHP Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Adaylığına Başvurdu

Denizli'de sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle tanınan işadamı Rıdvan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale Belediye Meclis Üyesi adaylığına başvurdu.

Denizli'de maddi geliri düşük olanlara ve sosyal sorumluluk projelerini yürütmesi ile kente tanınan işadamı Rıdvan Yıldız, "Halka hizmet, hakka hizmet düşüncesiyle" hareket ederek Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale Belediye Meclis Üyesi aday adaylığına başvurduğunu açıkladı. Başvurusu ile siyasete girmeyi hedefleyen Yıldız'ın dosyasını CHP Pamukkale İlçesi Başkanı Uğur Coşkun'a teslim etti. - DENİZLİ