Denizli'de FETÖ'ye üye olan 7 kişi yakalandı

Denizli'de FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi, yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderildi.

Denizli'de FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 FETÖ hükümlüsü yakalandı. 6 yıldan fazla hapis cezaları bulunduğu öğrenilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.