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Denizli'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen eski öğretmen G.Y'nin (43), Pamukkale'ye bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir evde bulunduğunu belirledi.

Yapılan aramada G.Y, evde gizlendiği çocuk ranzasının altındaki bölümde yakalandı.

G.Y. işlemin ardından cezaevine sevk edildi. ???????

Kaynak: AA / Politika

Pamukkale Hisarcık Denizli Yargı Terör Hukuk Politika Haberler

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