Denizli'de Emtia Kaçakçılığı Operasyonu: 49 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Denizli'de emtia kaçakçılığının önlenmesi amacıyla bir iş yerinde yapılan aramada 49 kaçak telefon, 111 açık hat, 2 imei kopyalama cihazı, 14 sikke ve 28 fişek ele geçirildi.

Denizli'de emtia kaçakçılığının önlenmesi amacıyla bir iş yerinde yapılan aramada 49 kaçak telefon, 111 açık hat, 2 imei kopyalama cihazı, 14 sikke ve 28 fişek ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince emtia kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, bir iş yerinde kaçak ürün bulunduğu yönünde bilgilere ulaşıldı. İş yerine yapılan operasyonda 49 kaçak telefon, 111 açık hat, 2 imei kopyalama cihazı, 14 sikke, 28 fişek ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan iş yeri sahibine ise 4 ayrı suçtan işlem yapıldı. - DENİZLİ