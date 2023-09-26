Denizli'de DEAŞ Terör Örgütüne Para Transferi Yapan Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de DEAŞ terör örgütüne yapılan yüklü miktarda para transferine aracılık ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonlarını sürdürerek terör finansmanına yönelik çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Denizli'de DEAŞ terör örgütüne yapılan yüklü miktarda para transferine aracılık ettiği ileri sürülen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda yüklü miktarda para transferine aracılık ettiği tespit edilmesi üzerine ekipler, operasyon için tekrardan düğmeye bastı. Şüpheli şahıs düzenlenen planlı operasyon neticesinde yakayı ele verdi. "6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ