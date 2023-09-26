Denizli'de DEAŞ'a para transferi yapan şüpheli tutuklandı

Denizli'de DEAŞ silahlı terör örgütüne yüklü miktarda para transferine aracılık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ'de DEAŞ silahlı terör örgütüne yüklü miktarda para transferine aracılık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'de bir kişinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yüklü miktarda para transferi yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, şüpheliye gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.