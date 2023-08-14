Denizli'de Avukat Uğur Coşkun, CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı için adaylığını açıkladı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de avukat Uğur Coşkun, CHP'de ilçe kongre takvimin başlamasının ardından Pamukkale İlçe Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Avukat Uğur Coşkun, CHP Pamukkale İlçe Binasında gerçekleşen toplantıda Pamukkale İlçe Başkanlığı için adaylığını resmen duyurdu. Toplantıda yaptığı konuşmada sık sık örgütlü mücadelenin önemine değinen Coşkun, "Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkabilmek için, yerel seçimlerde iktidarı kazanabilmek için tüm örgüt üyelerimiz ile partide görev alma bilinciyle hareket edeceğiz. İlçe kongremizin sonucu ne olursa olsun örgütlü mücadelede tüm partililerimizi dayanışmaya davet ediyorum. İlk defa 2008 yılında üniversite öğrencisiyken Üsküdar'da kapısından içeri girdiğim, İlçe Gençlik Kolları, İl Gençlik Kolları'nda pankartını ve bayrağını astığım, broşürünü dağıttığım, yaklaşık 4 yıl İlçe Başkan Yardımcılığı ve Bilişim Sekreterliği görevlerini yürüttüğüm, yıllarca İlçe Seçim Kurulu üyeliğini yaptığım bu sevdanın, her dönemde bir aşığı olarak çalıştım" dedi.

Pamukkale'de güçlü örgütün güçlü temsili sağlanacak!

Parti tabanındaki ümitsizliğin farkında olduğunu belirten Coşkun, kongreden zaferle çıkmaları halinde izleyecekleri yol haritasını aktararak, "Geçtiğimiz Mayıs seçimlerinin ardından, parti tabanımızdaki ümitsizliğin, yorulmuşluğun farkındayım. Bu nedenle atadan deden her CHP'liye, özellikle de ona buna kızdığı için kenarda duran, gençlik kollarında, kadın kollarında görev yapmış her CHP'liye, amasız, fakatsız, az ya da çok, dün yaşadıklarını bir tarafa bırakıp güzel bir gelecek kurabilmek ve yerel seçimlerde iktidarı kazabilmek için partide görev alma bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum. İlçe kongremizin sonucu ne olursa olsun örgütlü mücadelede dayanışmaya davet ediyorum. Cumhuriyet'in sağladığı imkanlarla büyümüş, dünya incisi Pamukkale'mizin Korucuk Mahallesi'nde işçi bir babanın evladı olarak, evrensel hukuk ve insan haklarına bağlılık yemini etmiş bir hukukçu ve avukat olarak, yıllarca Parti kademelerinde emek vermiş bir CHP'li olarak, bir baba ve bir Atatürkçü olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin sade ve onurlu bir yurttaşı olarak, Cumhuriyet'e ve onu kuran Cumhuriyet Halk Partisine olan borcumu ödemek adına yola çıktım. CHP Pamukkale ilçe Başkanlığına aday olduğumu kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ediyorum. Ben ve ekip arkadaşlarımın çıktığı yolda tüm CHP'lerin desteğini bekliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ