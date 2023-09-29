Denizli'de Avdan Madencilik ve Enerji Şirketi Danıştay Kararını İhlal Ediyor

Denizli'de Avdan Platformu, Tavas ilçesi Avdan mahallesindeki tarım arazileri üzerinde maden faaliyeti yürüten Avdan Madencilik ve Enerji şirketinin yürütmeyi durdurma kararına rağmen faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, Danıştay kararının uygulanmasına yönelik Candoğan Parkında basın açıklaması yaptı.

Denizli'de Avdan Platformu, Tavas ilçesi Avdan mahallesindeki tarım arazileri üzerinde maden faaliyeti yürüten Avdan Madencilik ve Enerji şirketinin yürütmeyi durdurma kararına rağmen faaliyetini sürdürdüğünü belirterek Danıştay kararının uygulanmasına yönelik Candoğan Parkında bugün basın açıklaması yaptı. Açıklamaya TBMM Başkanvekili, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sendika ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Denizli Diş Hekimleri Odası, Denizli Tabip Odası, Denizli Barosu, TMMOB Denizli İKK'ya bağlı odalar, Kale, Tavas ve Merkezefendi Ziraat Odaları, Avdan Muhtarlığı, DOÇEV ve Büyük Menderes İnisiyatifi'nin bileşenleri ve Avdan Platformu, Cumhurbaşkanlığının 13 Ocak 2022 tarihli acele kamulaştırma kararına karşı köylülerle birlikte açtığı davayı kazandı.

"DAVALI ŞİRKET KÖYLÜLERE AİT TAŞINMAZLARDA HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEKTE"

Acele kamulaştırma kararına ilişkin MAPEG ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı açtıkları davayı hatırlatan Avdan Platformu Sözcüsü Mimar Mehmet Öztürk, basın açıklamasında şunları dile getirdi:

"Denizli İli, Tavas İlçesi, Avdan Mahallesinde Avdan köylülerine ait taşınmazlar maden üretimi amacıyla, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 13.01.2022 tarih ve 5 bin 103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırılmış ve bu karar 14.01.2022 tarih ve 31 bin 719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ilişkin olarak, kararın davaya konu taşınmazlar yönünden iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle, Cumhurbaşkanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) karşı davalar açılmış olup, Danıştay 6. Dairesinin 2022/3218 Esas Sayılı dosyasında 15.03.2022 tarihli ara kararı ile ilgili idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş, açılan davalarda ara kararlar ile ilgili idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş ve bu kararlar Cumhurbaşkanlığı'na, MAPEG'e ve müdahil şirket Avdan Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye tebliğ edilmiştir.

Ancak karar halen uygulanmamakta, davalı şirket köylülere ait taşınmazlarda hukuksuz bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Şirket, tarafına tebliğ edilen yürütmenin durdurulması kararlarını açıkça yok saymakta olup, söz konusu taşınmazlara geri dönüşü olmayacak zarar vermekte ve fütursuzca tahrip etmektedir. Yürütmenin durdurulması kararlarının uygulanması için gerekli adımların atılmadığı sürece, şirket bu hukuksuzluğa her gün göz göre göre devam edecektir. Danıştayın yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararının uygulanmadığı her saniye hukuk garabeti yaşanmakta, tüm Avdan köyü sakinlerinin mülkiyet hakkına tecavüz edilmekte; ilgili madencilik şirketi tarafından zeytinlikler kesilerek doğa katliamı yapılmakta ve bölgemizin, dolayısıyla ülkemizin güzide tarım arazileri ile su kaynakları madencilik faaliyeti adı altında kirletilerek geri dönülemez şekilde yok edilmektedir.

Danıştay'ın işbu kararının uygulanmaması; Öncelikle Anayasa'nın 138. maddesinde açıkça belirtilen 'Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.' hükmüne; 2 bin 577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun (İYUK) 'Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.' hükmünü haiz maddesine; Yine Anayasa'nın, devletin üç sacayağından olan yargı etkisine ilişkin olan maddesine, temel hak ve hürriyetlere yönelik genel sınırlama sebeplerini düzenleyen 13. maddesine, mülkiyet hakkının sınırlanmasına ilişkin olan 35. maddesine ve kamulaştırmada kamu yararının gerekliliğine ilişkin 46. maddesine ve ilgili kanunlara açıkça aykırıdır.

Buna istinaden Avdan Köyünün acele kamulaştırılmasına ilişkin davada Danıştay tarafından verilen ve uygulanması elzem olan Yürütmeyi Durdurma kararlarının vakit kaybedilmeden uygulanması için, gerekli işlemler yapılmalı ve Danıştay kararının uygulanması sağlanmalıdır."

Basın açıklamasının ardından Avdan Platformu, Candoğan Parkı önünde açtıkları stant ile karara uyulması amacıyla imza kampanyası başlattı.