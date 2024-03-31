Üye Girişi
Haberler

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör Sandık Başında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Çok güzel bir günde, demokrasi bayramımızı birlikte yaşıyoruz. Sandıktan çıkacak sonuç, ilçelerimize, ilimize ülkemize hayır getirsin" dedi.

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçimler kapsamında oyunu Eşi Çiğdem Güngör ile birlikte Gültepe Reşat Vural İlkokulu 2159 nolu sandık ta kullandı. Okul girişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan İl Başkanı Güngör, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Güngör, "Aylardır sürdürdüğümüz yoğun seçim çalışmalarını geride bıraktık. Tüm teşkilat üyelerimizle birlikte sahadaydık. Bugünde vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için sandık başlarındayız. Aziz milletimizden mutlaka sandıklara giderek oylarını kullanmalarını, hür iradelerini sandığa yansıtmalarını bir kez daha istiyorum. Bugün demokrasimizin en güzel bayramı. Artık sözde, mühür de karar da aziz milletimizin. Sandıktan çıkacak her sonuç başımızın tacıdır. Halkımızın kararının üstüne karar tanımayız. Seçimin, oy sayımının huzurla ve güvenle sürmesi için teşkilatlarımızla sandık görevlilerimizle, bina okul sorumlularımızla bizler görevlerimizin başındayız. Tüm adaylarımıza, meclis üyesi adaylarımıza muhtarlarımıza başarılar diliyorum. İlçelerimiz için, hemşerilerimiz için ilimiz için hayırlısı ne ise o olsun" dedi. - DENİZLİ

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti Denizli Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart Aydın Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Aydın'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Brighton maçı nereden izlenir? 31 Mart Tunceli Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Tunceli'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Antalya Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Antalya'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Şırnak Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Şırnak'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Sivas Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Sivas'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Nevşehir Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Nevşehir'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Ankara Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Ankara'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Adana Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Adana'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Yerel Seçim kaç yılda bir yapılır? Hangi seçimler 5 yılda bir yapılır? Belediye seçimleri en son ne zaman oldu? Batman, Şırnak, Ardahan oy verme bitti mi? Batman, Şırnak, Ardahan sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Urfa, Van, Bayburt oy verme bitti mi? Urfa, Van, Bayburt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Sivas, Trabzon, Tunceli oy verme bitti mi? Sivas, Trabzon, Tunceli sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Ordu, Rize, Siirt oy verme bitti mi? Ordu, Rize, Siirt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Bursa'da sandıklar kapandı mı? Bursa'da sandıklar ne zaman kapanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title